Casemiro - OSCAR DEL POZO / AFP

CasemiroOSCAR DEL POZO / AFP

Publicado 17/08/2022 14:55

O Manchester Unided intensificou o interesse no volante Casemiro, do Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol 'As', o clube inglês fez a proposta dos sonhos para o brasileiro e ofereceu contrato de cinco anos. Com isso, o meia de 30 anos tem a opção de deixar o atual campeão europeu para ter garantias até próximo do fim de sua carreira.

Outro veículo, o "The Telegraph", da Inglaterra, revelou que o United está disposto a desembolsar 60 milhões de euros (R$ 316 milhões) ao Real Madrid pelo volante da seleção brasileira. Apesar disso, o clube espanhol não deseja vender o jogador, que tem contrato até junho de 2025, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões). O técnico Carlo Ancelotti também não quer se desfazer do meia.

Casemiro foi revelado pelo São Paulo e foi contratado pelo Real Madrid em 2012. Ele também teve passagem pelo Porto em 2014, mas após o empréstimo retornou ao clube espanhol em 2015. Atualmente com 30 anos, o volante disputou a Copa do Mundo de 2018 e deverá ser convocado novamente por Tite o Mundial no Catar este ano.