Renan ficou sem contrato com Bragantino e PalmeirasDivulgação / Bragantino

Publicado 18/08/2022 11:47

A Justiça acatou o pedido da defesa e o zagueiro Renan poderá deixar o Brasil para atuar no exterior. O jogador tenta retomar a carreira após ter os contratos com Palmeiras e Bragantino rescindidos após matar um motociclista em um acidente de carro em Bragança Paulista, no fim de julho.

A juíza Nicole Colombini aceitou o argumento dos advogados que citaram as rescisões e a dificuldade de voltar a atuar no Brasil após o episódio. Com isso, o jogador terá de volta o passaporte, mas deve se apresentar à Justiça a cada quatro meses ou quando for intimado. Ministério Público e a família da vítima não se opuseram à decisão.



Renan foi preso em flagrante, mas pagou a fiança de R$ 242 mil. Ele respondeu em liberdade por homicídio culposo, com os agravantes de dirigir sob influência de álcool e não ter habilitação. Mas colaborou com as investigações e entrou em acordo com a família de Eliezer Pena, que morreu deixando esposa e duas filhas. O valor da indenização não foi divulgado.



Por causa do acidente, o Bragantino, onde estava por empréstimo, devolveu-o ao Palmeiras, que rescindiu o contrato por justa causa.