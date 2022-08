Karoline Lima - Reprodução / Instagram

Publicado 18/08/2022 12:19

Rio - A influenciadora digital Karoline Lima terminou recentemente o seu relacionamento com o zagueiro do Real Madrid e da seleção brasileira, Eder Militão. No entanto, ela afirmou que vai continuar narrando futebol. Ela ficou famosa por narrar partidas do clube espanhol.

"Sempre amei futebol, não é algo que veio de agora por conta de relações. Faz parte de mim. Quando eu comecei a narrar, não foi só falando somente da pessoa com quem eu tinha um relacionamento. E o público cobra", disse Karoline em entrevista à revista Quem.

O casal encerrou o relacionamento há um mês, pouco antes do nascimento de Cecília, fruto do relacionamento. O namoro com o zagueiro e o jeito brincalhão nas redes sociais fizeram com que Karoline fosse reconhecida nas ruas de Madri.



"Minhas amigas dizem que todo mundo no Brasil sabe quem sou eu, e fico: 'como assim?'. Eu tive um crescimento exponencial nesses últimos tempos, mas não vi isso no Brasil. Aqui as pessoas me param, eu sou conhecida, mas não como no Brasil. Estou doida para voltar. Tenho um carinho por todo mundo que me segue, e hoje 99% do que recebo é positivo. Consegui peneirar muito bem meus seguidores", disse.