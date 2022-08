Taça da Copa do Brasil - Gabriel Orphão

Taça da Copa do BrasilGabriel Orphão

Publicado 18/08/2022 15:36 | Atualizado 18/08/2022 15:36

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou, nesta quinta-feira (18), a data e o horário do sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O evento será realizado nesta sexta-feira (19), às 11h, na sede da Entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O sorteio, inclusive, será transmitido em todas as redes sociais da CBF.

Até o momento, Flamengo, Fluminense e Corinthians já garantiram sua vaga na próxima fase da competição. São Paulo e América-MG farão o último jogo das quartas de final, nesta quinta-feira, às 21h, no Independência. A equipe comandada por Rogério Ceni tem a vantagem de ter vencido o duelo de ida por 1 a 0.

O chaveamento já foi definido na fase anterior. Ou seja, já está certo que o Fluminense enfrentará o Corinthians, e o Flamengo enfrentará a equipe que se classificar no último duelo nas quartas de final. Para evitar polêmicas, a CBF deixou claro que irá dar explicações sobre a dinâmica das partidas antes do sorteio, já que existem equipes da mesma cidade disputando as semifinais.