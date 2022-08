Trinca de meio-campo entrou para a história do Real Madrid - Franck Fife/AFP

Trinca de meio-campo entrou para a história do Real MadridFranck Fife/AFP

Publicado 19/08/2022 20:29

A saída do volante Casemiro do Real Madrid para o Manchester United representou o fim do "Trio KCM", composto por Toni Kroos, Casemiro e Luka Modric. Juntos, os três meio-campistas conquistaram cinco edições de Uefa Champions League e, certamente, a trinca entrou para a história do futebol.

Kroos e Modric escreveram uma carta de despedida para Casemiro, que foi enviada ao jornal espanhol "Marca". Nela, os agora ex-parceiros do brasileiro no meio-campo relembram os momentos especiais com a camisa do Real Madrid nas últimas sete temporadas.

CARTA DE TONI KROOS



"Com você, meu querido Case, era impossível não suar... em qualquer situação. Porque você não nos deixou relaxar nem na sauna. Ficar ali era outro tormento: você mandava alguém ir e quase tinha bicicletas ergométricas e pesos prontos ali. Um aviso para seus novos colegas saberem. Porque com você, até a sauna era uma academia... e você só permite que as pessoas se deitem na hora de fazer abdominais.

Vou ter saudades de você. Como profissional exemplar. Como um jogador top. Como lutador que me salvou de várias... Mas, acima de tudo, como uma boa pessoa.



Fizemos história, cara! Que fase lendária...



Agora nossos caminhos esportivos se separam, mas nossa amizade permanece. Eu te garanto.



Desejo-lhe o melhor, até breve.



Boa sorte."

CARTA DE LUKA MODRIC

"Caro Case, ainda me lembro da sua estreia no nosso clube... Como você estava nervoso! Eu pedi para você ficar calmo e agora eu penso nisso e vejo como ficou. O que você conseguiu! Também era minha primeira temporada e nenhum de nós podia imaginar o que o futebol nos reservava.



Você se tornou um verdadeiro líder. Você tem sido para seus companheiros e para o Real Madrid. Sempre nos lembraremos disso.



Ganhamos muito juntos, mas guardo os momentos que ninguém vê. Com o dia-a-dia de trabalho em Valdebebas (CT do Real Madrid). E principalmente com as brincadeiras, porque você sempre esteve de bom humor, mesmo nos momentos de tensão ou quando houveram fracassos.



Essas risadas com você me deram paz de espírito. Você tem sido o melhor guarda-costas do mundo.



Vou sentir sua falta, mas desejo-lhe o melhor. É o que um profissional e uma pessoa como você merecem.



Obrigado por tudo e boa sorte, amigo!"