Neymar em ação pela seleção brasileiraFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/08/2022 12:46

Sem grandes jogos no período, o ranking da Fifa divulgado nesta quinta-feira (25) não apresentou mudanças entre os 20 primeiros colocados. Com isso, a seleção brasileira se manteve no topo, à frente de Bélgica (em 2 lugarº) e Argentina (em 3º).

Com oito partidas disputadas desde a divulgação do último ranking da Fifa, Botsuana foi a seleção que mais ganhou posição, chegando ao modestíssimo 146º lugar. Outro africano também teve o mesmo desempenho: Mauritânia (107ª).



Confira as 10 melhores seleções do ranking:



Brasil - 1.837 pontos

Bélgica - 1.821 pontos

Argentina - 1.770 pontos

França - 1.764 pontos

Inglaterra - 1.737 pontos

Espanha - 1.716 pontos

Itália - 1.713 pontos

Holanda - 1.679 pontos

Portugal - 1.678 pontos

Dinamarca - 1.665 pontos