Publicado 25/08/2022 11:49

Rio - James Rodríguez segue no Al Rayyan, na liga do Catar, porém, não esconde de ninguém que aguarda uma boa proposta para voltar aos grandes clubes do futebol. Enquanto isso, segue causando nas redes sociais. Nessa semana, o jogador colombiano, que foi recentemente ligado a cantora Anitta , publicou uma imagem de terno e sentado confortavelmente em um sofá. A frase que ele escolheu para acompanhar a postagem foi: "Confia". A foto recebeu uma enxurrada de comentários, porém, um deles chamou a atenção e partiu de Kendra Lust, a atriz pornô americana .

Ela enviou apenas um emoji com as mãos levantadas, porém, foi suficiente para quase 1 mil pessoas darem um 'like'. A atriz, aliás, já curtiu outras fotos do jogador e os seguidores suspeitam a tempos de algum tipo de romance entre os dois .



Os primeiros contatos, aliás, teriam ocorrido há alguns anos. Segundo o jornal El Diario New York, James Rodriguez ainda estava com sua ex-mulher quando tudo começou.



"As primeiras mensagens entre os dois ocorreram em novembro de 2020, quando ainda estava com Daniela Ospina e acredita-se que essa tenha sido uma das causas do rompimento. Desde então, suas mensagens provocaram todos os tipos de rumores", afirmou o jornal.