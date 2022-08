Logotipo da Artic, organização de eSports - Reprodução

Publicado 25/08/2022 18:04 | Atualizado 25/08/2022 18:12

Rio - Um vídeo de uma organização brasileira de esportes eletrônicos viralizou nesta quinta-feira (25) e provocou uma grande polêmica. No conteúdo publicado pela equipe Artic, diversas pessoas acusaram a equipe de estar fazendo piadas de cunho racista. O conteúdo foi questionado pelo influenciador digital Levi Kaique, que solicitou um posicionamento oficial. A reportagem do DIA tentou entrar em contato com a organização, mas não obteve respostas até o fechamento desta reportagem.

Confira o vídeo:

Cara, uma organização de e-Sports postar um vídeo fazendo esse tipo de piada com racismo é inaceitável



O que vocês tem na cabeça @arcticggoficial ?



Vocês acham que racismo é brincadeira ? pic.twitter.com/edrvC4P9pD — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) August 25, 2022

Após a publicação começar a viralizar, o diretor de marketing do time, Jorge Alves, foi até as redes sociais para ironizar, e dizer que a Artic estava "a zero dias sem ser cancelada".

A ARCTIC está há 0 dias sem ser cancelada. — Jorge Alves (@eujorgealves) August 25, 2022 Algumas horas depois da polêmica ganhar ainda mais repercussão, o perfil oficial da Artic no Twitter se pronunciou, pedindo desculpas pela postagem e informando que vai "reavaliar a equipe de produção de conteúdo". Algumas horas depois da polêmica ganhar ainda mais repercussão, o perfil oficial da Artic no Twitter se pronunciou, pedindo desculpas pela postagem e informando que vai "reavaliar a equipe de produção de conteúdo".