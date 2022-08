Walter assinou com o Goiânia - Arquivo Pessoal

Publicado 25/08/2022 17:20

Destaque nacional em 2013 com a camisa do Goiás, o atacante Walter já não vive grande fase em sua carreira como jogador profissional. Hoje defendendo o Goiânia, o atleta de 33 anos, que sempre sofreu com a balança, revelou seu peso atual e afirmou que pretende se tornar treinador.

"Estou com 115 quilos. O ideal para mim é 96, mas acho que com uns 99 ou 100 quilos já consigo jogar uma partida inteira. Quero chegar lá em mais ou menos uns dois meses. Isso nunca me incomodou. Eu tenho problema de peso, isso é meu. O que me incomodou um tempo eram coisas que falavam. Eu fiquei muito tempo lesionado. Engordei mais. Treinava e o joelho doía muito. Tive que parar, fiquei cinco meses parado e sem fazer nada. Agora meu objetivo é emagrecer mais para pegar força", disse, em entrevista ao 'UOL'.

Apesar de estar longe dos holofotes, o atacante celebrou uma nova oportunidade para seguir trabalhando e indicou o tempo restante dentro dos gramados.

"Essa é a melhor fase da minha vida. Graças a Deus eu me sinto bem. A gente fica seis meses sem saber o que fazer e me abriram as portas de novo. Tenho que dar meu melhor para jogar mais três ou quatro anos. O futebol me deu tudo. Meu pensamento é acabar o ano o mais magro possível e ajudar o Goiânia a subir (para a Série A do Goiano), para depois olhar um projeto bacana. Quero estar bem e jogar mais três ou quatro anos, daí encerro e vou virar treinador", destacou.

Além do Goiás, Walter teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Cruzeiro, Fluminense e Athletico-PR.