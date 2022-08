Lana Rhoades - Reprodução / Instagram

Publicado 25/08/2022 17:00

Rio - Desde que anunciou publicamente estar grávida do seu primeiro filho, a atriz pornô americana Lana Rhoades passou a ser bombardeada com perguntas sobre a identidade do pai. Porém, mesmo com o nascimento, até hoje mantém em segredo, apesar de se saber que se trata de um jogador da NBA.

“Respeito a vontade do pai de não revelar sua identidade. Não quero causar problemas para o meu filho crescer. Ele (pai) não está envolvido em nada. Sem dinheiro, sem ver o Milo, nada. Essa é a sua escolha. Eu quero ser a mais respeitosa e ter o melhor relacionamento possível e ser o mais legal possível", disse Rhoades.

Nesta semana, entretanto, o famoso boxeador e youtuber, Logan Paul, acidentalmente revelou que a estrela da NBA, Kevin Durant, é o pai do filho de Lana Rhoades. Antes da revelação, as suspeitas já eram grandes sobre o jogador.

Antes de Milo nascer, Lana Rhoades revelou que tinha namorado uma grande estrela do Brooklyn Nets que era do signo de Libra. Os fãs, então, concluíram que o único daquele signo do zodíaco, naquela época, era Durant. A modelo também garantiu que não tinha "química" com o tal namorado.



Embora também tenha havido especulações de que o pai poderia se tratar de Blake Griffin, porque o bebê tem cabelos ruivos, o que sugere que foi herdado do jogador, aparentemente o mistério foi finalmente desvendado.