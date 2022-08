Ganso abriu placar para o Flu no Maracanã - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 25/08/2022 19:25

Rio - O Fluminense empatou por 2 a 2 com o Corinthians, nesta quarta-feira, no Maracanã. O último gol dos paulistas foi marcado no fim do jogo. Em participação no "Seleção SporTV", o comentarista da Globo e ídolo do Flamengo, Júnior, questionou a decisão de Fernando Diniz de tirar Ganso da partida.

"Tinha a necessidade de tirar o Ganso? O Corinthians não pressionava o Fluminense. Parecia que o Fluminense estava mais perto de fazer o terceiro que de levar", disse o Maestro.

A substituição envolvendo Ganso e a entrada de Michel Araújo foi a última feita por Diniz. O uruguaio participou negativamente do lance que gerou o gol dos paulistas, errando dois passes seguidos.