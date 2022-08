MIBR anunciou a contratação do influencer Diogo Defante - Divulgação/MIBR

Publicado 25/08/2022 19:50

Rio - O Made In Brazil (MIBR) anunciou, nesta quinta-feira (25), a contratação do influenciador digital Diogo Defante, que agora faz parte da equipe de streamers da organização. O YouTuber, que ficou conhecido por conta de seus diversos vídeos de humor, viralizou durante a pandemia fazendo lives jogando "GTA RP", e fechou o acordo com a primeira equipe brasileira campeã mundial de Counter-Strike.

DÊ AS BOAS-VINDAS PRO TEU PAI



Você não leu errado não, filho. O @defantediogo agora É MIBR!

A CEO do MIBR, Roberta Coelho, destacou a importância da contratação do influenciador, e disse que a organização está buscando a contratação de novos influencers fora do mundo dos campeonatos e esportes virtuais.

"Acreditamos que o 'jeitinho' do Defante e o público que segue-o tem um match perfeito com o que procurávamos e o rumo que o MIBR quer tomar. Estamos buscando gerar conteúdo para a comunidade que nos segue, mas não necessariamente ligada ao ambiente dos campeonatos. Claro que queremos ele 'causando' durante o Major, mas sobretudo seu humor e olhar para a comunidade será o foco dos vídeos", comentou a CEO da organização.