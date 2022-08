Estádio Monumental Isidro Romero Carbo será o palco da final da Libertadores - Reprodução

Estádio Monumental Isidro Romero Carbo será o palco da final da LibertadoresReprodução

Publicado 26/08/2022 17:07

Não há mais o risco de mudança da sede da final da Libertadores de 2022, no dia 29 de outubro. Pelo menos é o que garantem os documentos assinados pelos presidentes do Equador, Guillermo Lasso, e da Conmebol, Alejandro Domínguez. Em reunião nesta sexta-feira, eles confirmaram o jogo único em Guayaquil.

Em entrevista ao jornal equatoriano 'El Universo', o ministro do Esporte do país, Sebastián Palacios, garantiu que o acordo assinado dá responsabilidades aos governos nacional e local, assim como a Conmebol, para que a final aconteça na cidade.



"Todas as exigências pedidas foram atendidas", disse o ministro.



No último mês, cresceram os rumores de que a final da Libertadores pudesse mudar de local, em função das tensões sociais no Equador. Outro problema foi o não cumprimento de pedidos iniciais da Conmebol para o estádio, como realização de obras no entorno. Pelo acordo, o governo equatoriano garantiu a segurança aos torcedores e fará as obras.



Havia, inclusive, um movimento para que a final fosse em Brasília caso dois clubes brasileiros disputassem o título. Na próxima semana começam as semifinais, com Flamengo x Vélez Sarsfield e Palmeiras x Athletico-PR.