Carlos Sainz largará na pole position no GP da BélgicaGeert Vanden Wijngaert / POOL / AFP

Publicado 27/08/2022 13:00 | Atualizado 27/08/2022 13:02

Rio - O holandês Max Verstappen, atual campeão do mundial de pilotos da Fórmula 1, fez o tempo mais rápido no treino classificatório para o GP da Bélgica, neste sábado (27). No entanto, por conta de punições aplicadas para sete pilotos, incluindo o número um da Red Bull Racing, quem largará na pole position será o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, que fez o segundo melhor tempo na classificação.

Os sete pilotos foram punidos por conta de modificações em suas unidades de potência. Além de Max Verstappen, também foram penalizados pela FIA os seguintes pilotos: Charles Leclerc (Ferrari), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Guanyu Zhou (Alfa Romeu) e Mick Schumacher (Haas). Todos eles irão largar no final do pelotão.

Os torcedores vivem uma grande expectativa pelo tradicional circuito de Spa-Francorchamps. Isto porque, uma grande chuva caiu no GP da Bélgica de 2021, e fez com que a corrida tivesse apenas uma volta. Max Verstappen, que largou na pole position, acabou sendo o vencedor. Pelo fato de apenas uma volta ter sido disputada, os pilotos ganharam apenas metade dos pontos que deveriam receber pela suas posições.

Confira o resultado oficial do treino classificatório do Grande Prêmio da Bélgica de 2022 (sem as punições aplicadas):

Resultado final, sem as punições, do treino classificatório do GP da Bélgica da Fórmula 1 Divulgação

Com Carlos Sainz largando na pole position, o Grande Prêmio da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, será neste domingo (28), às 10h (horário de Brasília). Atualmente, Max Verstappen é o líder do campeonato, com 258 pontos, sendo seguido por Charles Leclerc, com 178 pontos, e Sérgio Perez, que possui 173 pontos.