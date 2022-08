Paulo Andrade - Divulgação

30/08/2022

O narrador da final da Copa Libertadores da América pela "ESPN" já foi definido. Segundo a página "Narradores Brasileiros", especializada nas narrações de coberturas esportivas, Paulo Andrade foi o escolhido pela emissora do Grupo Disney para ser a voz da decisão.

A grande final está marcada para o dia 29 de outubro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. No entanto, a competição ainda está na fase da semifinal e possui três times brasileiros e um argentino vivos: Flamengo, Athletico-PR, Palmeiras e Vélez Sarsfield.

A busca pela vaga na decisão terá início nesta terça-feira, quando Athletico-PR e Palmeiras terão seu primeiro confronto, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Já o Flamengo irá enfrentar o Vélez na próxima quarta-feira, às 21h30, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.