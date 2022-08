Defesa de Ronaldinho tenta reverter condenação com recurso - Reprodução

Publicado 30/08/2022 13:40

Rio - Ronaldinho Gaúcho foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Sul a pagar mais de R$ 1 milhão. De acordo com o "UOL Esportes", o juiz Vanderlei Deolindo, da Vara Cível do Foro Regional da Tristeza da Comarca de Porto Alegre entendeu que o ex-jogador deixou de cumprir cláusulas contratuais ao adquirir 20 apart-hotéis na capital gaúcha e em Curitiba.

O processo, que foi aberto pela ICH Administração de Hotéis S.A., corre desde 2016, e cobra valores relativos à montagem, equipagem, decoração, despesas pré-operacionais e de capital de giro pela venda de 20 unidades de quartos em hotéis em Porto Alegre e em Curitiba. A empresa afirma na ação que mobiliaria os apartamentos e constituiria uma equipe de hotelaria, incluindo também os serviços aos futuros hospedes.

Ronaldinho teria se comprometido a pagar R$ 5,5 milhões parcelados, incluindo outros imóveis na forma de pagamento. Segundo a empresa, isso não aconteceu e a dívida já estaria em R$ 460 mil em fevereiro de 2016. No entanto, a defesa do ex-jogador diz que não firmou contrato com a autora da ação, mas com as construtoras envolvidas e que os apartamentos estavam com obras atrasadas e não haviam sido entregues.

O juiz entendeu que, independentemente da entrega ou não dos apartamentos no tempo estipulado, Ronaldinho deveria ter efetuado os pagamentos das parcelas regularmente e que as contas prévias estavam dispostas em contrato como sendo necessário para a construção dos apart-hotéis.

Além disso, o juiz afirmou que Ronaldinho não mostrou provas de que tenha pago alguma parcela. A defesa do ex-jogador apresentou recurso para reverter a condenação.