Lucas Paquetá assinou com o West Ham até o fim de 2027Divulgação/West Ham

Publicado 30/08/2022 13:30

Técnico do West Ham, Davids Moyes exaltou a contratação do meia Lucas Paquetá na janela de transferências para a sequência da Premier League. O comandante revelou quando o clube inglês demonstrou interesse pelo brasileiro e indicou sua versatilidade para ajudar os Hammers na temporada.

"Estou muito satisfeito. Nós o observamos há algum tempo e ele chamou nossa atenção quando jogou contra a gente pelo Lyon e Paquetá foi o grande destaque. Ele pode jogar em duas ou três posições. Nunca é fácil conseguir grandes jogadores", disse Moyes.

"Ele ainda não treinou conosco. Só assinamos a papelada ontem à noite e estamos esperando ele chegar, pois teve que tirar o visto hoje. Ele assinou e isso é o mais importante. Será um grande jogador para a gente."

Os Hammers encaram Tottenham nesta quarta-feira e Paquetá deve acompanhar a partida no Estádio Olímpico de Londres. No próximo fim de semana, a equipe treinda por David Moyes enfrentará o Chelsea, também pelo Campeonato Inglês, em duelo que pode marcar a estreia do meia na terra da Rainha. O atleta assinou contrato com o West Ham até 2027 e foi uma das principais movimentações do mercado de transferências na Inglaterra.