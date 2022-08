Vanderlei Luxemburgo - Reprodução/Jovem Pan

Vanderlei LuxemburgoReprodução/Jovem Pan

Publicado 30/08/2022 14:40

Rio - O experiente Vanderlei Luxemburgo viveu grandes momentos durante sua carreira como treinador. Ídolo de diversos clubes, o profissional, que desistiu da sua candidatura ao Senado, foi perguntado sobre quem é o melhor técnico do futebol brasileiro atualmente, e garantiu que o português Abel Ferreira, do Palmeiras, é superior aos demais treinadores do cenário nacional.

"Hoje ele está no melhor time, no melhor momento. Em 1993 e 1994 tinha alguém melhor do que eu? Não tinha como. (Palmeiras) Era o melhor time que tinha. Então, o Abel é o melhor técnico que tem no momento e tem que se valorizar ele, porque o trabalho realmente é muito bom", garantiu o ex-treinador, em entrevista à Jovem Pan.

Vanderlei Luxemburgo foi o último treinador do Palmeiras antes da contratação de Abel Ferreira, que, atualmente, é o técnico mais longevo em um clube do Campeonato Brasileiro. Pelo Alviverde, o português conquistou a Copa do Brasil de 2020, as Libertadores de 2020 e 2021, a Recopa Sul-Americana de 2022 e o Campeonato Paulista de 2022.