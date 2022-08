Datena checou informações em sites europeus - Reprodução

30/08/2022

Apresentador do Brasil Urgente, da Band, José Luiz Datena se mostrou reticente em noticiar a suposta morte do heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, que está em coma desde 2013 após um acidente nos Alpes Franceses. No programa da última segunda-feira, ele recebeu a informação de um dos diretores, tentou confirmá-la ao vivo pela imprensa europeia e se irritou diante da falta de notícias.

"Tem uma notícia aí... 'Macaco velho não põe a mão em cumbuca'. Tem uma notícia de que o Schumacher teria morrido. Eu entrei em quatro sites e até agora não apareceu nada. Vocês (produção) no afã de dar um furo mundial podem dar uma orelhada (noticiar fake news)", iniciou.



"Pode ser até que tenha acontecido, pois ele estava muito mal após o acidente. Estou no site de um jornal alemão, um dos maiores, e não tem absolutamente nada. Então chequem direito para não matar as pessoas antes do tempo. Tem alguns que a gente tem vontade, mas não pode matar o cara na televisão", completou Datena.

Depois, o apresentador cobrou a fonte da notícia e a produção informou que foi passada por um diretor da Band. Datena analisou a situação e lembrou que ele poderia ter recebido pelo fato da emissora ser a dona dos direitos da Fórmula 1 no Brasil, mas aconselhou que o responsável pela informação, que não teve o nome citado, checasse direito.

"Aconselho ele procurar saber direito a coisa, ele pode ter a notícia e a gente não ter aqui. Mesmo porque a emissora que tem os direitos de transmissão da Fórmula 1 é a Band, então deve ter recebido de uma fonte super oficial", pontuou.

