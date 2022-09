Taça da Libertadores irá para mais um clube brasileiro em 2022 - Divulgação/Conmebol

Taça da Libertadores irá para mais um clube brasileiro em 2022Divulgação/Conmebol

Publicado 08/09/2022 11:19

Com Flamengo e Athletico-PR na final da Libertadores em Guayaquil, dia 29 de outubro, o Brasil garantirá o quarto título seguido. Uma hegemonia que já aconteceu outras três vezes na história da competição: a mais recente também envolveu clubes do país, e as outras duas pertencem à Argentina.

Na atual sequência de três títulos, todas já no formato com final única, o Flamengo deu início em 2019, batendo os argentinos do River Plate. Depois, o Palmeiras foi campeão duas vezes vencendo brasileiros na final: o Santos (2020) e o Rubro-Negro (2021).



De 1967 a 1970



- O primeiro domínio de um país pertenceu à Argentina, com dois clubes envolvidos.

- O Racing foi campeão em 1967, vencendo o Nacional, do Uruguai, em três partidas.



- Depois, o Estudiantes emendou um tricampeonato, batendo Palmeiras, em 1968, e os uruguaios Nacional, em 1969, e Penãrol, em 1970. Os dois últimos títulos foram de maneira invicta.



De 1972 a 1975

- O segundo domínio argentino teve apenas um representante, o Independiente.



- O clube argentino foi campeão sobre: Universitario, do Peru (1972), Colo Colo, do Chile (1973), São Paulo (1974) e Unión Española, do Chile (1975).



De 2010 a 2013



- Já no formato de oito grupos, apenas o Brasil conseguiu emendar quatro títulos seguidos, e com quatro clubes diferentes.



- O primeiro da sequência foi o Internacional, em 2010, batendo o Chivas, do México. No ano seguinte foi o Santos, que venceu o Peñarol, do Uruguai.



- Em 2012 foi a vez do Corinthians ser campeão invicto, vencendo na final o Boca Juiniors. E, na edição seguinte, o Atlético-MG bateu o Olimpia, do Paraguai.