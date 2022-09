Cristiano Ronaldo se ofereceu em mensagem a técnico do Napoli, afirma jornalista | Esporte | O Dia

Cristiano Ronaldo deseja sair do Manchester United - GLYN KIRK / AFP

Cristiano Ronaldo deseja sair do Manchester United GLYN KIRK / AFP

Publicado 08/09/2022 10:44

O atacante Cristiano Ronaldo trocou mensagens via WhatsApp com Luciano Spalletti, técnico do Napoli, antes do fim da janela de transferências, segundo o jornalista Alessandro Alciato. O veterano desejava uma mudança para a Itália.

"Você me treinaria? Tem vontade? Está pronto?", teria perguntado o atacante português para o comandante italiano.



Na sequência, Spalletti teria respondido que gostaria de trabalhar com Cristiano Ronaldo, embora a especulação não tenha alcançado um patamar de negociação. No entanto, uma mudança na janela de janeiro não pode ser descartada.



Com a vitória sobre o Liverpool na estreia da Liga dos Campeões, os italianos dão um passo para avançar às oitavas de final, o que deve despertar o interesse do jogador do Manchester United, que busca uma saída dos Red Devils.