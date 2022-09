Lewandowski marcou seu primeiro hat-trick com a camisa do Barcelona - Josep LAGO / AFP

Publicado 07/09/2022 18:15

Rio - Avassalador, o Barcelona dominou totalmente a equipe do Viktoria Plzen, da República Tcheca, e conseguiu vencer por 5 a 1, em duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Lewandowski foi o destaque da partida, marcando três gols. Ferrán Torres e Kessié também marcaram para a equipe de Xavi, enquanto Sykora descontou no Camp Nou. Com o resultado, a equipe catalã assumiu a liderança do Grupo C da competição.

No outro jogo do grupo, a Inter de Milão foi derrotada para o Bayern de Munique por 2 a 0, na Itália. Na próxima rodada, o Barcelona enfrentará o clube alemão, na Allianz Arena, em confronto direto pela liderança do grupo.

O primeiro gol da equipe do técnico Xavi saiu logo aos 12 minutos do primeiro tempo, em jogada área que terminou na cabeçada de Kessié. Aos 33 minutos, Lewandowski aumentou o placar, recebendo um passe na entrada da área e finalizando no canto da meta defendida pelo goleiro Stanek.

10 minutos após o gol do polonês, Sykora aproveitou um cruzamento, e apareceu sozinho dentro da grande área, podendo cabecear para o gol, marcando para a equipe da República Tcheca. No entanto, o Barcelona aumentou ainda no primeiro tempo, em cruzamento de Dembelé para Lewandowski pular de peixinho e marcar para o clube catalão.

No segundo tempo, Xavi seguiu pedindo para que sua equipe aumentasse a pressão. Aos 22 minutos, Ferrán Torres ajeitou para Lewandowski finalizar cruzado, e marcar o seu primeiro hat-trick com a camisa do Barcelona. Três minutos após o gol do polonês, Dembelé soltou para Ferrán Torres, que acertou um belo voleio e finalizou a goleada do clube catalão.

Agora, o Barcelona volta a campo no sábado (10), para enfrentar o Cádiz, às 13h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Já o Viktoria Plzen retorna aos gramados no mesmo dia, mas às 11h (de Brasília), para o duelo com o Sigma, pela oitava rodada do Campeonato Tcheco.