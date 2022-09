Napoli goleia o Liverpool na Liga dos Campeões - Divugação/Napoli

Publicado 07/09/2022 18:04

O Napoli não tomou conhecimento do Liverpool, o atual vice-campeão da Liga dos Campeões, e goleou por 4 a 1, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália, pela primeira rodada do Grupo A. O time italiano abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo, com Zielinski, Anguissa e Simoene e o estrago só não foi maior porque Alisson defedeu um pênalti cobrado por Osimhen.

Na segunda etapa Zielinski marcou mais um e Luis Días diminuiu para a equipe inglesa. A partir de então, o Napoli passou a administrar o resultado, enquanto o Liverpool buscou um milagre. Até criou chances para diminuir o placar, mas não obteve sucesso.

Apesar da goleada, o Napoli não é o líder do seu grupo, já que o Ajax também venceu por um placar elástico, ao bater o Rangers, por 4 a 0, na Holanda. Na próxima rodada, que acontece na terca-feira (13), o Liverpool encara o Ajax, em Anfield, enquanto o Rangers enfrenta o Napoli, na Escócia.