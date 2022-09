Dudu - César Greco/Palmeiras

A eliminação na semifinal da Libertadores ainda causa muita tristeza no Palmeiras, tanto que o meia Dudu expressou todo o seu sentimento nas redes sociais. O jogador lamentou o empate em 2 a 2 com o Athletico-PR, no Allianz Parque, mas exaltou os feitos do time, que já conquistou muitos títulos e segue em busca por conquistar ainda mais.

"Esse grupo já ganhou muitos títulos e deixou o nome cravado pra sempre na história do Palmeiras. Estamos muito tristes, foi bem difícil dormir, mas nada apaga o que já fizemos e sabemos que temos mais objetivos e títulos pra conquistar. Somente em 2022, ganhamos o Paulista, a Recopa e estamos firmes na briga pelo Brasileiro", postou Dudu, que completou.

"Hoje, a dor da eliminação incomoda bastante, mas sábado já temos mais uma decisão e estaremos mais do que preparados e motivados. Também quero parabenizar a nossa torcida, que, mais uma vez, nos abraçou durante o jogo inteiro. Bora pra cima!".

As palavras de Dudu ganharam apoio do ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, Marcos, que fez questão de agradecer ao time tudo que eles fizeram nos últimos anos.

"Bora Baixola, vocês são f... Fiquei até com vergonha de orar antes do jogo e pedir outra Libertadores, seria muito olho gordo nosso (risos). Só agradeço por tudo que fizeram nesses últimos anos. Bora lá, vida que segue…", respondeu o lendário goleiro campeão da Copa do Mundo de 2002.

O Palmeiras é tricampeão da Libertadores e buscava a sua terceira final consecutiva. Dudu conquistou o título em 2021 e participou dos dois primeiro jogos da campanha de 2020, mas acabou emprestado ao Al Duhail, do Catar. Já Marcos foi campeão em 1999.