Richarlison comemora os seu primeiro gol na Liga dos Campeões - Divugação/Tottenham

Publicado 07/09/2022 19:25

Em seu primeiro jogo na Liga dos Campeões, o atacante Richarlison mostrou protagonismo e marcou os dois gols do Tottenham, na vitória por 2 a 0 sobre o Olympique de Marselha, nesta quarta-feira (7), pela primeira rodada do Grupo D. A partida se encaminhava para um empate em Londres, até que o brasileiro usou a cabeça para marcar na reta final do segundo tempo, levando ao delírio os torcedores em Londres.



Além de Richarlison, o Tottenham conta também com o lateral-direito Emerson Royal, que disputa uma vaga na Copa do Mundo do Catar. Pelo lado do Olympique de Marselha, Gerson, ex-Flamengo, foi titular. Após a partida, o atacante brasileiro desabou de emoção, chorando bastante ao ser cumprimentado pelos familiares. Ele foi eleito o craque do jogo.