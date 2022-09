Pedro Raul está na mira de diversos clubes do Brasil e do mundo - Rosiron Rodrigues/ Goiás E.C.

Publicado 07/09/2022 16:13

Rio - Um dos grandes destaques desta edição do Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro Raul, que pertence ao Kashiwa Reysol, do Japão, mas está emprestado ao Goiás até o final deste ano, está na mira de cinco clubes brasileiros: Flamengo, Botafogo, Vasco, Corinthians e São Paulo. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

O jogador vem se destacando bastante no Brasileirão, sendo o artilheiro da competição, com 14 gols. O clube japonês chegou a receber propostas do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, do Cremonese, da Itália, e do Auxerre, da França, mas optou por recusar as três ofertas.

Ciente da valorização de Pedro Raul no período por conta de seu destaque no Brasil, o Kashiwa Reysol optou por aumentar os valores pedidos para contratar o atacante. Antes, o clube japonês havia solicitado 2.5 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões, na cotação atual). Agora, o pedido é de 3 milhões de dólares (R$ 15.7 milhões).

Aos 25 anos, Pedro Raul vive a melhor fase de sua carreira. Além do Goiás e do Kashiwa Reysol, o jogador também defendeu o Cruzeiro-RS, Vitória Guimarães (Portugal), Atlético-GO, Botafogo e o F.C. Juárez (México). Nesta temporada, o atacante disputou 46 partidas, marcou 23 gols e deu duas assistências para seus companheiros.