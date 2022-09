Torcedor imita um macaco depois de fazer gesto nazista em PSG x Juventus - Reprodução de vídeo

Publicado 07/09/2022 14:15 | Atualizado 07/09/2022 14:21

Quatro torcedores foram presos pela polícia francesa por gestos racistas e nazistas, durante PSG x Juventus, pela Liga dos Campeões. Os indivíduos estavam no espaço destinado aos fãs do clube italiano.



A polícia identificou os quatro torcedores através das câmeras de segurança do estádio Parque dos Príncipes, após denúncias. Houve também divulgação de vídeos nas redes sociais do momento em que um torcedor da Juventus faz o gesto nazista e depois imita um macaco, em direção onde estava a torcida do PSG.



Em campo, o PSG venceu a Juventus por 2 a 1 na estreia na Liga dos Campeões, com dois gols de Mbappé. O primeiro saiu após lindo passe de Neymar.