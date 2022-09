Benzema acabou se lesionando na estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões - ANDY BUCHANAN / AFP

Publicado 07/09/2022 15:14

Rio - O Real Madrid confirmou uma lesão muscular na coxa e uma sobrecarga no quadríceps da perna direita de Karim Benzema. O atleta saiu de campo na estreia da Liga dos Campeões diante do Celtic ainda na primeira etapa.



De acordo com o "L'Équipe", a lesão do centroavante deve mantê-lo afastado dos gramados por um período entre 10 a 20 dias. Com isso, o jogador pode perder os duelos da seleção francesa pela Nations League contra Áustria e Dinamarca.



Didier Deschamps irá anunciar sua lista de convocados para os dois últimos jogos antes da Copa do Mundo no próximo dia 15 de setembro. Além do camisa nove do Real Madrid, o técnico da França não contará com Paul Pogba.



Com isso, o clube espanhol deve ter que encontrar uma solução para os três próximos jogos contra Mallorca, RB Leipzig e Atlético de Madrid. Na ausência de Benzema, Carlo Ancelotti optou pela entrada de Eden Hazard diante do Celtic, uma vez que não possui outro centroavante de ofício no elenco.