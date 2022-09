Georgina Irwin - Reprodução / Instagram

Publicado 08/09/2022 18:26

Rio - O jornalista esportivo Jamie Redknapp revelou uma história inusitada envolvendo a comissária de bordo Georgina Irwin, noiva do goleiro do Arsenal, Aaron Ramsdale. Ao tablóide The Sun, o comentarista revelou que tudo ocorreu quando o seu filho fez o "número 2" durante um voo. De acordo com o ex-jogador, ele estava viajando para as Maldivas quando Raphael precisou de uma troca de fralda.

“Eu entro no cubículo e recebo mais do que esperava. Foi como uma explosão em um escritório da Nutella. Estava em todo lugar. No banheiro todo. E eu olhando para ele pensando: 'não estou preparado para isso'", revelou.

De acordo com Jamie Redknapp a salvação veio quando Georgina Irwin bateu na porta e ajudou o pai desastrado. Porém, quando o jornalista achava estar tudo resolvido, a modelo fez um alerta. "Ela me tocou no ombro e disse: 'você tem cocô no ouvido, Jamie'", lembrou ele.

Vale lembrar que Georgina Irwin foi surpreendida, em agosto, quando o goleiro do Arsenal a pediu em casamento após ajoelhar.



Fotos postadas pelo próprio Ramsdale no Instagram mostram Georgina incrédula entrando em uma sala luxuosamente decorada cheia de flores, balões e fotos do casal. O goleiro também fez arranjos com a frase: 'Casa comigo?'.