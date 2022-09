Sérgio Coelho é o presidente do Atlético-MG - Bruno Sousa/Atlético

Sérgio Coelho é o presidente do Atlético-MGBruno Sousa/Atlético

Publicado 08/09/2022 17:52

O Atlético-MG informou que aderiu à Lei da SAF. A aprovação aconteceu durante uma reunião com o órgão colegiado do clube, que é formado pelo presidente Sérgio Coelho, o vice-presidente José Murilo Procópio e os 4 Rs - grupo de empresários e conselheiros que investem dinheiro no Galo -, na última quarta-feira.

Agora, a decisão do colegiado será submetida ao Conselho Deliberativo do Clube em novembro. Em nota divulgada nas redes sociais, o Atlético-MG destacou que, inicialmente, as cotas pertencerão, em sua totalidade (isto é, 100%), ao próprio clube.

"A medida visa preparar a instituição para eventual entrada de investidor, já que o processo de troca de informações com os mesmos está em andamento. Eventual entrada de investidor e alienação de parte das cotas só ocorrem se - e quando - aprovadas pelo Conselho, em nova votação", diz um trecho da nota divulgada pelo Atlético.

Cabe destacar que o relatório das Demonstrações Financeiras de 2021 apontam que o Galo tem um passivo total superior a R$ 1 bilhão. Por outro lado, o total dos ativos do clube equivale ao valor das dívidas.