Pancadaria marcou partida entre Nice e Colônia - AFP

Publicado 08/09/2022 16:51

O pré-jogo da partida entre Nice e Colônia, válida pela primeira rodada do Grupo D da Conference League, foi marcada por episódios de violência entre as duas torcidas. Um torcedor, inclusive, chegou a cair de uma altura de cinco metros das arquibancadas. De acordo com a "BFMTV", ele já está fora de perigo e estava consciente por volta das 19h10 (horário local).

A "RMC Sport" também noticiou que um homem foi esfaqueado. Segundo a última atualização do jornal francês, ele está em estado grave.

Le chaos absolu à l'Allianz Riviera avec des affrontements terribles entre supporters niçois et allemands dans les tribunes. pic.twitter.com/8EyFiltdM6 — RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2022

Nas imagens abaixo, é possível ver uma parte nela da confusão. Inclusive, no fim do vídeo, é possível ver um dos seguranças do estádio socando um torcedor.

Cabe destacar que já houve confusão nas ruas de Nice. Nas redes sociais, o prefeito da cidade, Christian Estrosi, condenou o comportamento dos torcedores do time visitante e afirmou que enviará "as faturas" dos custos relacionados aos danos e da limpeza dos espaços público ao clube alemão.



"Lamento o comportamento incivil e escandaloso dos adeptos do Colônia e a falta de respeito pela cidade que os acolhe de forma generosa e fraterna. Enviaremos faturas relacionadas a danos e limpeza de espaços públicos ao clube de Colônia", escreveu Christian Estrosi.

Je déplore les comportements inciviques et scandaleux des supporteurs de @fckoeln et le non respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle. Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne. pic.twitter.com/NapR7RA9RN — Christian Estrosi (@cestrosi) September 8, 2022

Em tempo: por causa da confusão dentro do estádio, o início da partida foi adiada em 55 minutos. Dentro de campo, os times empataram em 1 a 1.