Graham Potter - AFP

Graham Potter AFP

Publicado 08/09/2022 14:47

O Chelsea agiu rápido no mercado após a demissão do técnico Thomas Tuchel e acertou a contratação de Graham Potter, que estava no Brighton. Os valores do negócio não foram confirmados pelos clubes, mas a imprensa inglesa aponta que os Blues pagaram 10 milhões de libras (quase R$ 60 milhões na cotação atual) para tirar o treinador dos Seagulls. O contrato de Potter é válido por cinco temporadas.

"Estou incrivelmente orgulhoso e animado por representar o Chelsea, este fantástico clube de futebol. Estou muito animado em fazer parceria com o novo grupo de proprietários do Chelsea e ansioso para conhecer e trabalhar com o empolgante grupo de jogadores e desenvolver uma equipe e cultura das quais nossos incríveis fãs possam se orgulhar. Também gostaria de deixar meus sinceros agradecimentos ao Brighton & Hove Albion por me permitir esta oportunidade e em particular a Tony Bloom e a todos os jogadores, funcionários e torcedores por seu apoio contínuo durante meu tempo no clube", disse o técnico, ao site oficial do Chelsea.

Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira, o clube confirmou que Graham Potter assumirá o comando da equipe imediatamente. Dessa forma, ele já estará à frente na partida deste sábado, às 8h30 (de Brasília), contra o Fulham.

"Estamos entusiasmados em trazer Graham para o Chelsea. Ele é um treinador comprovado e um inovador na Premier League que se encaixa em nossa visão para o clube. Ele não é apenas extremamente talentoso em campo, ele tem habilidades e capacidades que se estendem além do campo, o que fará do Chelsea um clube mais bem-sucedido. Ele teve um grande impacto em seus clubes anteriores e estamos ansiosos por seu impacto positivo no Chelsea. Estamos ansiosos para apoiá-lo, sua equipe técnica e a equipe para realizar todo o seu potencial nos próximos meses e anos", comemorou Todd Boehly, o dono do Chelsea.

Cabe lembrar que Potter é considerado um dos treinadores mais promissores da Inglaterra. Seu agora ex-time, aliás, ocupa a quarta colocação da Premier League, com 13 pontos conquistados - apenas dois a menos do que o líder Arsenal.