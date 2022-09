Guilherme Arana era um dos cotados para disputar a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

Guilherme Arana era um dos cotados para disputar a Copa do Mundo do CatarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/09/2022 20:03

Rio - A grave lesão de Guilherme Arana em jogo do Atlético-MG o tirou da Copa do Mundo do Catar no final deste ano. Através de uma rede social, o irmão do jogador, Gustavo Arana, fez um desafabo lamentando o acontecido. De acordo com ele, o lateral seria um dos convocados de Tite nesta sexta-feira.



Arana sofreu uma lesão multiligamentar, comprometendo os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem. Por isso, vai passar por cirurgia e fica fora do restante da temporada. O jogador era um dos bem cotados para ir ao Catar em novembro.



"Aos 94 (minutos) do segundo tempo adiou um sonho que estava tão próximo (sim, ele seria convocado nessa sexta-feira) o que era mais do que merecido por tudo que você batalhou. Agora tá difícil entender os planos de Deus, mas sei que é preciso acreditar e confiar na sua vontade", escreveu.



Arana lesionou o joelho esquerdo no fim do empate por 1 a 1 do Galo contra o Bragantino, na última quarta-feira, no Mineirão, em uma dividida de bola com o jogador Carlos Eduardo. Ele não foi substituído, mas deixou o campo mancando.



A Seleção Brasileira terá nesta sexta-feira a última convocação antes da lista final da Copa. No próximo dia 23 os comandados de Tite enfrentam Gana às 15h30 (de Brasília). No mesmo horário e quatro dias depois, o adversário será a Tunísia. Os dois jogos serão na França.