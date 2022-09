Mauro Icardi chegou ao Galatasaray por empréstimo junto ao PSG - Divulgação/Galatasaray

Mauro Icardi chegou ao Galatasaray por empréstimo junto ao PSG Divulgação/Galatasaray

Publicado 08/09/2022 19:32

O último dia da janela de transferências da Turquia foi agitado para o Galatasaray. Isso porque, nesta quinta-feira, o clube turco anunciou um pacotão de cinco reforços. Dentre eles, estão Mauro Icardi, que chega por empréstimo junto ao PSG, e Juana Mata, sem clube desde que deixou o Manchester United.

Em nota oficial, o Galatsaray informou que Icardi receberá 6,75 milhões (R$ 35 milhões) de euros durante o período do empréstimo, que vai até o fim da temporada 2022/23. Além disso, confirmou que a divisão do pagamento será feito da seguinte forma: PSG pagará 6 milhões de euros (pouco mais de R$ 31.1 milhões), enquanto o clube turco, 750 mil euros (aproximadamente R$ 3.9 milhões).

“Gostaria de agradecer aos nossos fãs por fazerem esta bela recepção. Eu e minha família ficamos muito impressionados. Foi uma recepção incrível. Fiquei muito impressionado que eles demonstraram tanto amor assim que chegaram. Recebi muitas ofertas neste verão. Tivemos longos diálogos com o Sr. Erden. Como resultado, eu vim aqui. Ele fez tudo o que podia. Estou muito feliz por finalmente estar aqui”, disse Icardi, ao site oficial do Galatasaray.

Huzurlarınızda yeni Aslanlar ve kırmızı halıda yıldızlar geçidi! #WeAreTheBest pic.twitter.com/JeKWhNRtWv — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2022

Já Juan Mata estava livre no mercado em assinou em definitivo com o time de Istambul. O contrato do espanhol é válido por um ano, mas com a possibilidade de estendê-lo por mais um. O meia-atacante, vale lembrar, soma passagens pelo Real Madrid B, Valencia, Chelsea e Manchester United, onde jogou as últimas nove temporadas.

"Eu me sinto tão bem. Estou animado e muito motivado. Sou grato por estar aqui. Todo mundo está sendo muito amigável. Mal posso esperar para vencer com o Galatasaray. Todo mundo me disse que atmosfera agradável este lugar tem. Estou esperando o momento em que vou experimentar isso. Mal posso esperar para lutar na frente de nossos fãs. O Galatasaray é a equipa com maior sucesso na Turquia. É também um clube que tem um lugar na história do futebol. Obrigado a todos pela recepção calorosa”, disse Mata, ao site oficial do clube.

Em tempo: além dos dois, Mathias Ross Jensen, Yusuf Demir e Miltot Rashica também foram anunciados nesta quinta-feira.