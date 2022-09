Brazil's head coach Tite gestures during the friendly football match between Japan and Brazil at the National Stadium in Tokyo on June 6, 2022. - AFP

Brazil's head coach Tite gestures during the friendly football match between Japan and Brazil at the National Stadium in Tokyo on June 6, 2022.AFP

Publicado 08/09/2022 18:29

Guilherme Arana Divulgação Rio - Presença constante nas listas de convocação do técnico Tite, o lateral Guilherme Arana está fora da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, o Atlético-MG confirmou que o jogador sofreu uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, comprometendo os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem, e perderá o restante da temporada.

Arana se lesionou já nos acréscimos da partida entre Atlético-MG e Bragantino, na última quarta-feira, no Mineirão, quando recebeu uma entrada duríssima de Carlos Eduardo. O lateral do Galo sofreu uma entorse no joelho esquerdo e deixou o Mineirão sem conseguir colocar o pé no chão, enquanto o jogador do Massa Bruta recebeu apenas cartão amarelo.

Segundo o Galo, Arana já iniciou fisioterapia para preparar o joelho para a cirurgia. Até o momento, o procedimento ainda não tem data definida.

Durante a preparação para a Copa do Mundo, Arana foi frequentemente chamado por Tite para a Seleção e tinha grandes chances de ir ao Catar. Além da Seleção, Arana também não poderá reforçar o Galo na reta final da temporada.