Pedro Raul está na mira de diversos clubes do Brasil e do mundo - Rosiron Rodrigues/ Goiás E.C.

Publicado 08/09/2022 22:04

Pedro Raul foi um dos temas da entrevista coletiva de Dadá Belmonte, do Goiás, na última quarta-feira. Por causa do bom momento do camisa 11, que é o artilheiro do Brasileirão (14 gols), os debates sobre uma possível convocação para a Seleção esquentaram. Dessa forma, o atacante elogiou o companheiro de equipe e ressaltou que o time torce para que Pedro Raul receba uma oportunidade.

"É uma cara que merece, pelo trabalho que ele vem fazendo. Ele é um cara que merece sim uma vaguinha ali na Seleção. O momento que ele está vivendo, ele está entre os dois melhores atacantes do Brasil. Então, ele merece. Ele não comenta nada com a gente, mas estamos na torcida por ele", contou Dadá.

Dadá Belmonte também falou sobre o próximo jogo do Goiás. O Esmeraldino volta a campo no próximo domingo, às 19h, para enfrentar o Flamengo na Serrinha. Para o confronto, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, o Fla não terá Pedro e Gabi à disposição, uma vez que os dois cumprem suspensão automática. Apesar disso, o atacante botou os pés no chão e destacou que os desfalques não facilitarão a vida do time no fim de semana.

"Tem um sabor diferente (enfrenar o Rubro-Negro). É o Flamengo, é um dos maiores do Brasil. Então, é muito gratificante pegar o Flamengo. Vamos com força máxima para buscar os três pontos", disse Dadá.

"Não facilita, porque o elenco do Flamengo é muito bom. Não facilita nada para o Goiás. Vamos trabalhar essa semana para ver o que o professor Jair vai passar. Vamos buscar os três pontos", completou.