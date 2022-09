Thomas Tuchel estava no Chelsea desde janeiro de 2021 - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 08/09/2022 15:56

Na última quarta-feira, o Chelsea demitiu o técnico Thomas Tuchel. A decisão de trocar de treinador foi anunciada um dia após a derrota para o Dínamo Zagreb, pela Liga dos Campeões, e pegou os torcedores de surpresa. Afinal, apesar do início ruim, a temporada 2022/23 começou no mês passado e o Chelsea foi o clube que mais gastou com reforços nesta janela (os valores são superiores a R$ 1 bilhão). No entanto, fatores extracampo apontados pela imprensa inglesa ajudam a entender a decisão dos Blues.

Inicialmente, cabe destacar que Tuchel não tinha uma boa relação com o novo dono do Chelsea, Todd Boehly. Segundo o jornal inglês "The Guardian", os dois praticamente mal conversavam.

DIVERGÊNCIAS NO MERCADO DA BOLA

Aliás, houve problemas entre os dois no período em que a janela de transferências estava aberta. Um exemplo é a situação do atacante Armando Broja: Tuchel queria negociá-lo, e o West Ham já havia sinalizado uma proposta de 30 milhões de libras. No entanto, o clube renovou o contrato do jogador. Assim, o treinador teve que dar minutos a ele em campo.

Outro exemplo que pode ser citado é Cristiano Ronaldo. Boehly é um entusiasta do atacante e chegou a ter conversas com o empresário do craque português, Jorge Mendes, mas Tuchel não quis o jogador.

PROBLEMAS NO VESTIÁRIO

A relação com os jogadores também foi um dos pontos citados pela imprensa inglesa. O "The Guardian", por exemplo, relata que Boehly tomou conhecimento de que os jogadores estavam descontentes com os esquemas táticos do treinador. Contra o Dínamo na terça-feira, inclusive, o Chelsea chegou a variar em três formações diferentes.

Além disso, "The Telegraph" e o "The Independent" afirmam que Tuchel perdeu o vestiário. Isso porque alguns atletas sentiram que foram tratados de forma injusta pelo treinador. Em diversos treinos, o técnico fazia interrupções por conta de interpretações erradas dos jogadores sobre suas respectivas funções no esquema tático. Os atletas, então, queriam uma mudança de comportamento do comandante.

Por fim, também vale citar que a vida pessoal de Thomas Tuchel virou assunto no vestiário do Chelsea. As fofocas sobre o término do seu casamento e o envolvimento do treinador com uma mulher mais jovem começaram a circular entre os jogadores.

