Nonato - Divulgação / Ludogorets

Publicado 08/09/2022 15:49 | Atualizado 08/09/2022 15:50

Bulgária - Ex-jogador do Fluminense, o meia Nonato teve uma estreia perfeita pelo Ludogorests. Ele foi o autor do gol da vitória do clube búlgaro sobre a Roma por 2 a 1, nesta quinta-feira, em confronto pela Liga Europa.

O brasileiro começou a partida no banco de reservas e entrou na segunda etapa. Todos os gols da partida aconteceram no segundo tempo. Os búlgaros saíram na frente com outro brasileiro. Cauly Oliveira abriu o placar aos 27 minutos do segundo tempo. A Roma empatou aos 41 minutos com Eldor Shomurodov. Dois minutos dois, a estrela de Nonato brilhou, dando números finais ao duelo.

Nonato, de 24 anos, deixou o Fluminense recentemente. Ele estava emprestado ao Tricolor, mas acabou vendido pelo Internacional ao Ludogorests. No Tricolor, o volante era titular da equipe de Fernando Diniz.