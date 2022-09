Antero Greco - Reprodução

Antero GrecoReprodução

Publicado 09/09/2022 10:44 | Atualizado 09/09/2022 10:46

Rio - Antero Greco deu um susto nos telespectadores da ESPN durante o "SportsCenter", exibido na madrugada desta sexta-feira. O jornalista passou mal e não conseguiu responder ao apresentador Felipe Motta sobre a atuação do São Paulo contra o Atlético-GO, pela Copa Sul-Americana.

"Eu estou vendo um São Paulo que passa a ter, na verdade, é...", disse Antero, que teve dificuldades para completar seu pensamento.

"... um apoio da sua torcida que em alguns momentos, de alta, não tinha. É impressionante. A torcida do São Paulo me lembra a torcida de Palmeiras e Corinthians quando seus times eram...", tentou continuar o jornalista, que foi questionado pelo apresentador se estava tudo bem e respondeu que não. Motta, então, chamou o intervalo.

Na volta dos comerciais, o apresentador surgiu sozinho na bancada e atualizou a situação de Antero.

"Fãs de esporte, estamos de volta. Vocês perceberam no último bloco o Antero Greco não se sentiu bem. Ele esta sendo atendido ao lado do estúdio. Ele esta bem, está melhor, mas não vai dar para seguir no nosso programa", disse Felipe, que voltou a falar sobre o assunto no fim do programa.

"Sofremos um susto. A informação é que o Antero Greco está sendo atendido, está com o médico dele. Está bem, consciente e desejamos pronta recuperação", finalizou.