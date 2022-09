Max Verstappen foi punido em cinco posições no grid de largada do GP da Itália - WILLIAM WEST / AFP

Max Verstappen foi punido em cinco posições no grid de largada do GP da ItáliaWILLIAM WEST / AFP

Publicado 09/09/2022 16:30

Rio - O holandês Max Verstappen, atual campeão mundial de pilotos da Fórmula 1, recebeu uma punição da FIA e perderá cinco posições para o Grande Prêmio da Itália. Isto porque a Red Bull Racing optou por trocar o motor de combustão interna (ICE) do carro do holandês. Além de Max, outros cinco pilotos também receberam punições para esta corrida: Carlos Sainz, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Valtteri Bottas.

Assim como Verstappen, Sergio Pérez também realizará a troca de seu ICE, e, por ser a primeira vez que excede o limite, perderá 10 posições no grid. Carlos Sainz optou por colocar um novo motor em sua Ferrari, e foi punido em 20 colocações, largando, assim, no final do grid. Porém, o espanhol terá a companhia de Lewis Hamilton, que irá utilizar a sua nova unidade de potência, e também fará sua largada no final.

Valtteri Bottas optou por realizar a troca do ICE, do turbocompressor e do MGU-H de seu carro. Com isto, o finlandês foi punido em 15 posições. Já o japonês Yuki Tsunoda ultrapassou o limite de advertências da FIA, recebendo uma penalidade de 10 colocações no grid.

Mesmo com a punição, a Red Bull Racing mantém grande confiança em uma possível vitória de Max Verstappen. Vale lembrar que, no GP da Bélgica, o holandês largou em 14º, e acabou vencendo a corrida. Já no GP da Hungria, Max iniciou a prova na 10ª colocação, e também conseguiu garantir mais uma vitória para sua carreira.

O Grande Prêmio da Itália será neste final de semana, no Autódromo Nacional de Monza. O treino classificatório será neste sábado (10), a partir das 11h (horário de Brasília). Já a corrida está marcada para ocorrer no domingo (11), às 10h (de Brasília)