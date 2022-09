Carlo Ancelotti projeta final da Champions League entre Real Madrid e Liverpool - AFP

Publicado 10/09/2022 13:29

Hazard será o substituto de Benzema na partida do Real Madrid deste domingo, às 09h (de Brasília), contra o Mallorca. A informação foi confirmada pelo próprio técnico Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva nesta manhã.

"Contra o Celtic Hazard jogou e amanhã vou colocá-lo. Espero que ele possa repetir o bom desempenho que teve. Lesões são coisas que podem acontecer. O Benzema teve um pequeno problema contra o Celtic e no ano passado também o teve em dezembro e compensámos bem. Sem ele, o time jogou muito bem contra o Celtic, especialmente no lado ofensivo, e espero que possa se repetir amanhã", contou Ancelotti.

Cabe lembrar que Benzema sofreu uma lesão na coxa direita durante o jogo contra o Celtic, válido pela primeira rodada do Grupo F da Champions League. O clube merengue não informou o prazo de retorno do atacante aos gramadas, mas tanto a imprensa espanhola quanto a francesa noticiaram que ele deve voltar apenas em outubro. Nesse sentido, Ancelotti admitiu que não tem um substituto natural para o camisa 9 no Real Madrid, mas exaltou a qualidade do elenco e destacou que é possível substitui-lo com atletas com características diferentes.



"Não vamos forçar o Benzema. Ele não vai jogar na quarta-feira e vamos ver se joga o clássico. Se não jogar, acho que não vai para a França. Karim marca muitos gols e ano passado nos ajudaram a conquistar títulos. de jogador é um aspecto positivo e não negativo. Esse time tem muita qualidade na frente com Vini Jr., Rodrygo, Hazard, Asensio e Mariano em alguns jogos, que é muito poderoso com a cabeça. Temos muitos recursos para manter a boa sequência em que estamos Não temos um substituto natural para o melhor atacante do mundo. Não há substituto no mercado, mas pode ser substituído com outros jogadores com características diferentes", disse o treinador.