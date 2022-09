Neymar - AFP

Publicado 10/09/2022 17:14

Rio - Faltando pouco mais de dois meses para a Copa do Mundo, Zico falou sobre suas expectativas em relação à equipe que irá ao Mundial do Catar. Durante um evento no Piauí, o ídolo do Flamengo elogiou a atual geração e afirmou que não existe mais uma dependência apenas de Neymar, como nas últimas duas Copas do Mundo.

"A gente ganha campeonato com nós, não com o eu. Sozinho ninguém ganha nada. Eu acho muito, nesses últimos anos, ficou muito previsível a seleção brasileira, pois tudo ficava nas costas de um jogador só, que é o Neymar. Se torna a dependência dele. E aí, os adversários controlavam, e um dia que o Neymar não estivesse inspirado, as coisas não funcionavam. Aqui no Brasil, na Copa, aconteceu isso. Tiraram ele de campo, e o Brasil ficou perdido e sofreu talvez seu maior vexame da história em relação a Copas do Mundo", disse Zico.

"Então, o que eu vejo na seleção brasileira, atualmente, é uma Seleção onde o Neymar ele é a cereja do bolo, ele não é o cara que vai resolver, ele é aquele algo mais da Seleção. Isso é que tem que ser importante. Um cara que tem uma qualidade como ele, tem que ser aquele cara no momento mais complicado ele vai dar aquele toque a mais para resolver, mas dependendo de toda uma equipe", completou.

O Galinho acredita que Tite terá dificuldades para montar a lista final de quem vai à Copa.

"O que eu vi nas últimas nas partidas da Seleção, vi um time mais junto, jovens com fome de jogar, de querer realmente pegar vaga, e conseguiram. O Tite vai ter dificuldade para escolher. Eles estão vindo e querendo passagem. Nos últimos jogos amistosos e das Eliminatórias, vi uma Seleção diferente. Propondo o jogo, uma Seleção querendo chegar junto ganhar mostrando quem é o Brasil. Tomara que eles cheguem com esse espírito na Copa do Mundo. Eu independente de ser brasileiro, estou muito confiante de que o Brasil possa trazer de volta o caneco", finalizou.