Gol de Neymar garantiu a vitória do PSG sobre o Brest - Foto: Franck Fife/AFP

Gol de Neymar garantiu a vitória do PSG sobre o BrestFoto: Franck Fife/AFP

Publicado 10/09/2022 14:52

Com direito a gol de Neymar e assistência de Messi, o Paris Saint-Germain garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Stade Bretois, no Parque dos Príncipes, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Francês. O adversário quase empatou, mas o goleiro Donnarumma salvou com uma defesa de pênalti.

O PSG teve o controle das ações do jogo e contou com a genialidade de Messi para quebrar as quatro linhas. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o argentino levantou para Neymar, que dominou e bateu no canto do goleiro do Brest. Já é o décimo gol do brasileiro em nove jogos na temporada.

O Brest, por sua vez, teve chance de empatar a partida. O zagueiro Kimpembe derrubou o meia Fadiga dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. O atacante Slimani foi para a cobrança e Donnarumma fez uma bela defesa para salvar o PSG.

Após a penalidade, o Bret seguiu no ataque e aplicou uma pequena pressão ao adversário, que não demonstrou reação. Com isso, o goleiro do PSG foi obrigado a trabalhar novamente e garantiu a vitória.