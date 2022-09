Brasil saberá o adversário em busca do bronze ainda neste sábado - Reprodução: Twitter/Time Brasil

Brasil saberá o adversário em busca do bronze ainda neste sábadoReprodução: Twitter/Time Brasil

Publicado 10/09/2022 16:14 | Atualizado 10/09/2022 16:17

Em um jogo duríssimo, a seleção brasileira de vôlei masculino perdeu para a Polônia por 3 sets a 2 na semifinal do Campeonato Mundial, em Katowice, na Polônia. Com isso, os brasileiros disputarão o bronze contra quem perder no duelo entre Eslovênia e Itália, ainda na tarde deste sábado.

O primeiro set foi vencido pelo Brasil por 23 x 25 após a equipe sinalizar um toque na rede dos poloneses. Por outro lado, os donos da casa melhoraram, se mantiveram na frente durante todo o segundo set e venceram por 25 x 18.

Apesar de ainda estar vivo no jogo e começar melhor o terceiro set, o Brasil acabou levando a virada e a Polônia completou os 25 pontos primeiro, contra 20 dos visitantes. Porém, os poloneses voltaram a errar no quarto set e, com isso, os brasileiros aproveitaram para igualar a disputa, com uma vitória de 25 x 21. Já no tie-break (quinto e último set de 15 pontos), os donos da casa levaram a melhor com 15 x 12.

Agora, o Brasil aguarda o resultado do outro jogo da semifinal do Mundial entre Eslovênia e Itália, também em Katowice, na Polônia. A disputa pelo bronze será às 13h deste domingo.