Rogério Ceni - Miguel SCHINCARIOL

Publicado 13/09/2022 15:37

Rio - A final da Copa Sul-Americana deste ano não deve ficar restrita ao pay-per-view, como nas duas últimas temporadas. De acordo com o portal "Notícias da TV", a tendência é que a decisão entre São Paulo e Independiente Del Valle-EQU seja transmitida também pela ESPN na TV por assinatura e pelo SBT na aberta.

Apesar de as fases anteriores terem sido exibidas exclusivamente na Conmebol TV, a ideia é ter o máximo possível de exposição na final deste ano e por isso tomou-se a decisão de negociar com outras mídias. A Globo também manifestou interesse em transmitir a decisão, mas a Conmebol optou por ESPN e SBT pelo fato de serem as emissoras responsáveis pelo torneio a partir de 2023. A decisão é tratado como "um brinde" para esquentar a cobertura da próxima edição.

A final da Copa Sul-Americana está marcada para o dia 1º de outubro, às 17h, no estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina.