Luis Campos ao lado de Christophe Galtier, técnico do PSGJACK GUEZ / AFP

Publicado 13/09/2022 15:29

O Chelsea, que está reformulando seu departamento de futebol, está de olho em uma peça importante do Paris Saint-Germain e não se trata de um jogador. Luis Campos, diretor esportivo do clube francês, virou o novo alvo dos Blues. A informação é do jornal francês 'Le Parisien'.

O novo dono do Chelsea, Todd Boehly quer contar com o dirigente português no processo de reestruturação do clube. Segundo o jornal, os clube inglês estaria disposto a pagar um salário anual de oito milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões).

Todd Boehly quer que Luis Campos comande as ações do Chelsea no mercado nas próximas duas janelas de transferências. O americano disponibilizaria um orçamento de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão) para a montagem de um elenco recheado de astros.

Luis Campos chegou ao PSG ao fim da temporada 2021/2022 e tem contornado situações contratuais, além de pequenas crises no elenco parisiense.