Cynthia Viteri, prefeita de Guayaquil - Reprodução

Cynthia Viteri, prefeita de GuayaquilReprodução

Publicado 13/09/2022 16:18

Rio - A final da Copa Libertadores da América está confirmada para o dia 29 de outubro, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador. Nesta terça-feira (15), a prefeita da cidade equatoriana, Cynthia Viteri, comentou sobre a projeção de quanto deve ser arrecadado com a decisão, e destacou que Guayaquil está pronta para receber o evento.

"Havia dúvidas de que a final da Copa Libertadores seria em Guayaquil, e a final da Copa Libertadores será aqui, porque a nossa cidade preparou o palco para o Monumental (estádio) e estabeleceu as condições para o Monumental com recursos. Sim, o Monumental, sem ser reparado, não ia trazer (a final), então a cidade investiu na reparação do estádio para atrair 50 mil pessoas que deixarão cerca de 50 milhões de dólares nos bolsos do povo de Guayaquil em restaurantes, lojas e comércios, por exemplo", comentou a prefeita.

Cynthia também falou sofre o forte esquema de segurança que será montado para receber a decisão da competição continental.

"Tivemos uma reunião com Polícia Nacional, o Ministro do Interior e com o Governo Central. Estamos preparados para com nosso grupo de segurança. Me passaram que ao longo de todo o percurso vai haver câmeras de patrulha de trânsito, para que todos possamos apontar quais são as rotas de tudo", finalizou Cynthia Viteri.

Flamengo e Athletico-PR farão a grande decisão da competição. O clube da Gávea busca seu terceiro título da Libertadores, enquanto o Furacão planeja garantir a sua segunda taça. O confronto será realizado no dia 29 de outubro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, a casa do Barcelona de Guayaquil. Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima semana.