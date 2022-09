Liverpool conseguiu vencer o Ajax por 2 a 1 e assumir a vice-liderança do Grupo A da Liga dos Campeões - LINDSEY PARNABY / AFP

Publicado 13/09/2022 18:50

Rio - Com gol no final do segundo tempo, o Liverpool conseguiu vencer o Ajax por 2 a 1, em Anfield, e conquistou os seus primeiros três pontos nesta edição da Liga dos Campeões da Europa. Mohamed Salah e Matip marcaram para os ingleses, enquanto Kudus fez o gol da equipe holandesa.

Com o resultado, a equipe de Jürgen Klopp assumiu a vice-liderança no Grupo A da competição. No momento, o Napoli é o líder, com três pontos conquistados na vitória sobre o próprio Liverpool, na última semana. A equipe italiana volta a campo para enfrentar o lanterna Rangers, nesta quarta-feira (14), na Escócia.

A partida começou de forma bem agitada, com pressão de ambos os lados, mais com uma intensidade maior da equipe inglesa. Aos 16 minutos da etapa inicial, Alisson Becker fez um lançamento para Luís Diaz, que conseguiu ajeitar para Diogo Jota. O português fez o domínio e tocou para Mohamed Salah, que apareceu livre para finalizar para o gol, abrindo o placar a favor dos Reds.

No entanto, a alegria do Liverpool durou pouco. Dez minutos após o gol de Salah, o Ajax conseguiu garantir o empate. O meia Berghuis conseguiu fazer um passe para o meio da área, onde estava Kudus. O camisa 20 tirou da marcação e conseguiu um chute forte, fazendo com que a bola batesse no travessão e terminasse no fundo da rede, deixando tudo igual em Anfield.

Na etapa final, o Liverpool seguiu pressionando, especiamente explorando as laterais do campo. Porém, o gol da vitória só saiu aos 43 minutos, quando Tsimikas bateu um escanteio pro meio da grande área e Matip subiu mais alto, cabeceando para o fundo da rede. A defesa do clube holandês ainda tenta cortar, mas a bola já havia passado da linha do gol.

Agora, Liverpool e Ajax só voltam a campo pela Liga dos Campeões da Europa no mês que vem. Os Reds enfrentarão o Rangers, em Anfield, enquanto o clube de Amsterdam enfrenta o Napoli, na Holanda. Ambas as partidas ocorrerão no dia 4 de outubro, uma terça-feira.