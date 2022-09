Premier League e governo britânico aprovam venda do Chelsea para consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly - Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Publicado 13/09/2022 18:10

Publicado 13/09/2022 18:10

O novo dono do Chelsea quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a demissão do técnico Thomas Tuchel. Durante uma conversa na SALT Conference - um fórum global de liderança e networking na interseção de finanças, tecnologia e políticas públicas -, Todd Boehly elogiou o treinador, mas destacou que os dois não tinham "uma visão compartilhada para o futuro".

“Quando você assume qualquer negócio, você precisa se certificar de que está alinhado com as pessoas que estão operando o negócio. Tuchel é, obviamente, extremamente talentoso e alguém que teve grande sucesso no Chelsea. Nossa visão para o clube era encontrar um técnico que realmente quisesse colaborar conosco, um treinador que realmente quisesse colaborar. Há muitas barreiras para derrubar no Chelsea. Antes, o time principal e a academia não compartilhavam dados, não compartilhavam informações sobre de onde vinham os melhores jogadores", disse Boehly.

"Nosso objetivo é reunir uma equipe, tudo isso precisa ser uma máquina bem lubrificada. A realidade de nossa decisão foi que não tínhamos certeza de que Thomas via da mesma forma que nós. Ninguém está certo ou errado, apenas não tínhamos uma visão compartilhada para o futuro. Não era sobre Zagreb, era sobre a visão compartilhada de como queríamos que o Chelsea se parecesse. Não foi uma decisão tomada por causa de uma única vitória ou derrota. Foi uma decisão que pensamos ser a visão certa para o clube", completou.