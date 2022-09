Mbappé - AFP

Publicado 13/09/2022 17:00

Rio - Após meses de novela, Kylian Mbappé renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain até 2025. No entanto, de acordo com informações do jornal francês "L'Equipe", o atacante pode deixar seu clube atual antes do término do vínculo divulgado.

Segundo a publicação, Mbappé só precisa seguir no clube francês até o meio de 2024. O seu último ano seria opcional e o francês pode ou não "ativar" a cláusula. De acordo com informações do jornal "New York Times", o atacante de 23 anos recebeu 125 milhões de euros (R$ 640 milhões na cotação atual) por assinar o contrato e irá receber 83 milhões de euros (R$ 425 milhões) por cada uma das temporadas que irá permanecer no clube.

Apesar da renovação, o atacante não estaria 100% satisfeito no PSG. De acordo com informações da imprensa francesa, Mbappé gostaria de ter protagonismo absoluto no clube, algo que não está acontecendo com a permanência de Neymar e Lionel Messi. Antes de renovar seu contrato, o atacante esteve perto do Real Madrid.

Apesar dos rumores, Mbappé, Neymar e Messi vivem um ótimo começo de temporada. Na atual temporada, o jovem francês, de 23 anos, entrou em campo em sete partidas e fez nove gols.